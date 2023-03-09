09 Марта 2023
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Фото: пресс-служба Российского футбольного союза

Известного арбитра Мешкова могли отстранить от судейства после матча "Спартак" – "Урал"

Известный арбитр Виталий Мешков не получил назначения на 19-й тур Российской Премьер-лиги нынешнего сезона.

Сегодня, 9 марта, Российский футбольный союз опубликовал назначения судей на матчи предстоящего тура РПЛ. Мешкова, который раньше стабильно работал на играх чемпионата, на этот раз нет даже среди запасных.

Причины отсутствия опытного арбитра (у Виталия 200 матчей в чемпионате России) не уточняются. Однако в прошлом туре этот судья серьезно ошибся в матче между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом" (2:2). Под занавес встречи Мешков свистнул в тот момент, когда "красно-белые" забивали третий гол.

Арбитру могло показаться, что против вратаря гостей Ильи Помазуна нарушали правила, однако повтор показал, что никакого нарушения не было, а голкипер столкнулся с собственным защитником. В итоге мяч пересек линию ворот уральцев уже после свистка, поэтому взятие ворот засчитано не было. Отстранен ли Мешков из-за этой ошибки – неизвестно, однако назначения на ближайший тур он не получил.

Напомним, что в 19-м туре РПЛ "Урал" сыграет в Москве против "Торпедо". На днях этот матч был перенесен из "Лужников" на другой стадион.

Теги: Мешков, судья, Спартак, Урал



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