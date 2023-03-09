В Приднестровье предотвращено покушение на главу республики Красносельского

Предотвращено покушение на лидера Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского. Об этом сообщило министерство госбезопасности самопровозглашенной республики.

По данным ведомства, подозреваемые задержаны, они дают признательные показания. Покушение готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

Теракт должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на большое число жертв и устранение первых лиц республики, заявил прокурор.

Ранее в СМИ стали появляться данные о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) мощной группировки на границе с самопровозглашенной республикой. Цели возможной операции называются разные: захват боеприпасов, пленение миротворцев для обмена, просто демонстрация военного успеха. 27 февраля Красносельский назвал ситуацию на границах с Украиной напряженной.