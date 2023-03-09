Чистая прибыль Сбера за год сократилась на 78%

Чистая прибыль группы Сбер за год составила 270,5 млрд руб. Это лучше, чем ожидали аналитики, но на 78,3% меньше, чем в прошлом году – компания опубликовала отчетность по МФСО за год. Капитал вырос на 3% и составил 5,8 трлн руб. Число активных клиентов-физлиц составило 106,7 млн человек, число корпоративных клиентов превысило 3 млн.

"За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам. <…> Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам", - рассказал председатель правления Сбера Герман Греф.