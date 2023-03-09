09 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

СМИ: нижневартовский стрелок неизлечимо болен: жить ему осталось около трех лет

СМИ сообщили о неизлечимой болезни нижневартовского "стрелка".

По данным Ural Mash, у Широкова диагностировали фиброз легких. После этого мужчина уволился с работы и ушел в запой.

Серьезные проблемы со здоровьем появились у Владимира Широкова после перенесенного ковида. По оценкам врачей, он может прожить около трех лет. После недельной пьянки и приема транквилизаторов Владимир сорвался и схватился за ружья — хранил их в доме, потому что увлекался охотой", - сообщает telegram-канал.

Напомним, жители города сегодня сообщили о стрельбе из дома №50Б на улице Северной. Дом оцепили, жильцов эвакуировали. На место происшествия выехали мэр города Дмитрий Кощенко и губернатор Югры Наталья Комарова.

Подозреваемый был задержан. Ребенок освобожден. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Теги: Владимир Широков, заболевание, нижневартовский стрелок



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