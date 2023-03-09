На Среднем Урале появилась интерактивная карта для правильной утилизации отходов
Для свердловчан разработали интерактивную карту ответственной утилизации отходов. Теперь жители региона смогут быстро найти ближайшую точку с раздельным сбором мусора.
Разработкой карты занимался Центр управления регионом (ЦУР) Свердловской области при поддержке областного министерства ЖКХ.
В указанные пункты приема жители региона смогут привезти макулатуру, батарейки, испорченные ртутные градусники, стекло, пластик, метал, одежду и другие отходы, которые послужат вторсырьем.