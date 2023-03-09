В Магнитогорске осудили работника автосервиса, проломившего череп клиенту

В Магнитогорске работника автомастерской приговорили к 2 годам лишения свободы условно за причинение клиенту телесных повреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2021 года в гаражном боксе обвиняемый в ответ на претензии клиента о некачественно выполненном ремонте автомобиля, в ходе конфликта нанес ему удар по голове тупым твердым предметом.

Пострадавший получил перелом костей лицевого отдела черепа, правой скуловой кости и сотрясение головного мозга.