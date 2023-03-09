09 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет

Сенат Франции в четверг проголосовал за повышение пенсионного возраста на два года – до 64 лет. Законодательный орган, в котором преимущество имеют консерваторы, одобрил предлагаемую правительством и президентом Макроном реформу 201 голосом (против 115).

Ожидается, что законопроект может быть принят полностью на этой неделе, пока жаркие дебаты развернулись вокруг поправок к документу.

Тем временем не согласные с реформой профсоюзы продолжают оказывать давление на власти, проводя акции протеста и забастовки. В стране идут вторые сутки массовых митингов, останавливаются поставки топлива, поезда, отменяются авиарейсы. Также блокируются ключевые порты страны – бастуют докеры.

Власти намерены повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году, полагая, что это позволит сэкономить и выйти на безубыточность к 2027 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита пенсионного фонда, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро. Профсоюзы же утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность пенсионной системы, такие как увеличенное налогообложение сверхбогатых или увеличение взносов работодателей.

Теги: сенат, франция, пенсионная реформа, пенсионный возраст, акции протеста



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