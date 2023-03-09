В Нижневартовске стрелок, взявший в заложники сына, исключен из "Единой России"

Вартовчанин Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, 9 марта исключен из "Единой России" в связи с возбуждением против него уголовного дела.

"Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнем, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в "Единой России" и "Молодой гвардии", и с сегодняшнего дня не является членом партии. Выражаем благодарность правоохранительным органам за профессиональные действия, которые позволили оперативно задержать преступника и освободить его ребенка", - сообщает югорское окружное отделение партии власти.

Напомним, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Сотрудники СКР опубликовали кадры с места происшествия.