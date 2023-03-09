09 Марта 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot; / t.me/bbbreaking

Число пострадавших при взрыве в Чите выросло до семи

Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Чите увеличилось до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По предварительной информации, под завалами больше людей нет.

В ходе поисковой операции спасены 12 человек, в том числе трое детей. Также сообщалось, что в результате происшествия повреждены шесть квартир.

Следственный комитет возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".

Теги: чита, взрыв газа, пострадавшие



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Ранее 09.03.2023 09:31 Мск В Чите произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме


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