Число пострадавших при взрыве в Чите выросло до семи

Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Чите увеличилось до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По предварительной информации, под завалами больше людей нет.

В ходе поисковой операции спасены 12 человек, в том числе трое детей. Также сообщалось, что в результате происшествия повреждены шесть квартир.

Следственный комитет возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".