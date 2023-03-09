Только четверть россиян согласны иметь цифровой паспорт - опрос

Цифровое удостоверение личности в смартфоне согласны иметь только 27% россиян, причем за четыре года число противников цифровизации документов только выросло. Таковы результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал и призвал ускорить внедрение цифрового удостоверения личности вместо традиционного паспорта. Предъявлять такое удостоверение можно будет со смартфона.

Однако россияне не так благосклонно настроены к этому новшеству. Иметь цифровой паспорт хотели бы только 27% россиян, притом что 58% против. Между мужчинами и женщинами разницы почти нет, а вот по возрасту различия заметны. Если среди людей до 35 лет на цифровой паспорт согласны 37% (против - 44%), то старше 45 лет - только 22%, а 64% против этого.

Интересно, что с ростом доходов заметно больше как сторонников, так и противников, потому что доля неопределившихся резко уменьшается.

За полную цифровизацию, то есть замену документов "цифрой", выступают лишь 11% опрошенных. При этом 40% вообще против электронных документов, а 38% - за параллельное использование бумажных документов и "цифры". Показательно, что даже среди молодежи за тотальную цифровизацию только 18%, а 35% вообще против электронных документов.

Примечательно, что по сравнению с 2019 годом число сторонников цифровизации документов существенно снизилось - с 16% до 11%, а число категорических противников, напротив, выросло с 28% до 40%. Вероятно, на это повлияли постоянно происходящие утечки данных.

Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что категорически нельзя признавать электронные документы оригиналом, это будет иметь катастрофические последствия. Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", член экспертного совета по российскому ПО при Минцифры РФ Наталья Касперская также говорит, что отказываться от бумажных носителей опасно, так как все без исключения информационные системы подвержены рискам.

"Если вдруг что-то случается с информационными системами, а гражданину нужно подтвердить свою собственность на квартиру, то у него должна быть бумажка, и этой бумажке должны поверить. Базы должны дублироваться многократно. Бумага еще долго должна быть дополнительной защитой. Я 25 лет занимаюсь разработкой информационных систем. Все информационные системы уязвимы. Неуязвимых систем не бывает, это невозможно. И когда говорят, что мы сейчас все переведем в "цифру", то это может сказать только человек, который никогда не занимался разработкой информационных систем", - сказала Касперская.