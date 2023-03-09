Экс-директора Железнодорожного ДЭУ снова будут судить за строительство дороги к собственному коттеджу

Бывший директор муниципального бюджетного учреждения "Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление" Юрий Горланов вновь предстанет перед судом по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Прокуратура осталась недовольна решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, который назначил подсудимому штраф в 40 тыс. рублей, и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Напомним, в 2021 году глава ДЭУ решил за счет бюджета проложить качественную дорогу к собственному коттеджу. В апреле того года ДЭУ и ООО "Аквалинк" заключили контракт на поставку асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии для будущего строительства дороги в поселках Канал и Волчиха (Первоуральск). В июле Горланов решил "отсыпать" материалов и себе для строительства дороги и к своему дому - 503 тонны материалов на сумму в более чем 1,5 млн рублей.

Коррупционная схема вскрылась в тот же год, после чего Горланова уволили. Дело прекратили в связи с примирением сторон: подсудимый выплатил штраф в 40 тыс. рублей и возместил нанесенный ДЭУ ущерб.

Прокуратура с таким решением не согласилась и, после того как история была опубликована в местных СМИ, решила возобновить дело. Согласно картотеке, следующее судебное заседание состоится 29 марта в Свердловском областном суде.