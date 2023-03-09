На Урале маркетплейс Ozon через суд заставили раскрыть информацию о продавце

09 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото:Накануне.RU

На Урале маркетплейс Ozon через суд заставили раскрыть информацию о продавце

На Среднем Урале суд обязал маркетплейс Ozon раскрыть информацию о продавце, которую тот не разместил.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще в августе 2021 года житель Первоуральска по имени Эдуард приобрел на сайте Ozon.ru две наволочки "MilkyGarden". Товар оказался некачественным, но вернуть деньги мужчине не удалось. В качестве продавца товара был указан ИП, однако сведений о месте его регистрации на сайте маркетплейса не оказалось.

Тогда Эдуард запросил данные продавца в службе поддержки Ozon, но безуспешно. ООО "Интернет Решения" (владелец агрегатора), сославшись на конфиденциальность информации, отказал покупателю в предоставлении данных, так как в качестве места регистрации продавца был указан домашний адрес.

Уралец решил не сдаваться и подал иск уже к ООО "Интернет Решения". В заявлении, поданном в Первоуральский городской суд, он просил обязать ответчика предоставить информацию об адресе (месте жительства) индивидуального предпринимателя в течение семи рабочих дней со дня вступления решения в силу. А в случае просрочки – взыскать судебную неустойку в 150 рублей за каждый день первого месяца просрочки и компенсацию морального вреда в 2 тысячи рублей.

В итоге городской суд установил, что в нарушение закона "О защите прав потребителей" интернет-магазин разместил неполные сведения о продавце – только его государственный регистрационный номер. Исковые требования покупателя были удовлетворены.

Ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд, сославшись на то, что не может предоставить данные о регистрации ИП, так как эта информация относится к персональным данным и не может распространяться без согласия субъекта. Однако облсуд оставил жалобу без удовлетворения. Решение уже вступило в законную силу.

Теги: данные, продавец, суд, Первоуральск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети