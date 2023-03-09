На Урале маркетплейс Ozon через суд заставили раскрыть информацию о продавце

На Среднем Урале суд обязал маркетплейс Ozon раскрыть информацию о продавце, которую тот не разместил.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще в августе 2021 года житель Первоуральска по имени Эдуард приобрел на сайте Ozon.ru две наволочки "MilkyGarden". Товар оказался некачественным, но вернуть деньги мужчине не удалось. В качестве продавца товара был указан ИП, однако сведений о месте его регистрации на сайте маркетплейса не оказалось.

Тогда Эдуард запросил данные продавца в службе поддержки Ozon, но безуспешно. ООО "Интернет Решения" (владелец агрегатора), сославшись на конфиденциальность информации, отказал покупателю в предоставлении данных, так как в качестве места регистрации продавца был указан домашний адрес.

Уралец решил не сдаваться и подал иск уже к ООО "Интернет Решения". В заявлении, поданном в Первоуральский городской суд, он просил обязать ответчика предоставить информацию об адресе (месте жительства) индивидуального предпринимателя в течение семи рабочих дней со дня вступления решения в силу. А в случае просрочки – взыскать судебную неустойку в 150 рублей за каждый день первого месяца просрочки и компенсацию морального вреда в 2 тысячи рублей.

В итоге городской суд установил, что в нарушение закона "О защите прав потребителей" интернет-магазин разместил неполные сведения о продавце – только его государственный регистрационный номер. Исковые требования покупателя были удовлетворены.

Ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд, сославшись на то, что не может предоставить данные о регистрации ИП, так как эта информация относится к персональным данным и не может распространяться без согласия субъекта. Однако облсуд оставил жалобу без удовлетворения. Решение уже вступило в законную силу.