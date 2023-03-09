На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Днем 8 марта на 4 км автодороги Агаповка-Магнитный-Субутак столкнулись автомобили Mazda 3, в котором находились двое детей 10 лет и 7 лет, и ВАЗ-2110. В результате ДТП погибли 10-летняя девочка и водитель ВАЗ – 21-летняя девушка. 7-летний мальчик с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).