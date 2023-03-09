09 Марта 2023
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

На Ставрополье во время бытового конфликта произошел взрыв, пять человек пострадали

В городе Изобильное на Ставрополье мужчина во время бытового конфликта устроил взрыв. Пять человек пострадали, они госпитализированы.

Глава городского округа Владимир Форостянов заявил, что конфликт произошел в одном из заведений в районе автовокзала ранним утром 9 марта. Взрыв услышали жители окрестных домов.

"Произошел конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство. По данным минздрава СК, пострадали пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает", - сообщил Форостянов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что силовики сейчас проводят проверку.

Ни Следственный комитет, ни МВД пока не прокомментировали инцидент.

Теги: взрыв, граната, ставрополье



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