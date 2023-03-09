В Брянской области сбит беспилотник ВСУ самолетного типа

Системой ПВО в районе поселка Навля Брянской области был сбит беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района, сообщил губернатор. Пострадавших нет. В результате попадания снаряда поврежден жилой дом и хозяйственная постройка.

Напомним, 2 марта украинские диверсанты совершили террористический акт на территории Климовского района. Погибли двое мирных жителей, ранены один мужчина и десятилетний мальчик. В этот же день украинский беспилотник совершил атаку на село Сушаны, в результате чего сгорел жилой дом.