09 Марта 2023
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Происшествия Украина
Фото:Накануне.RU

Три ТЭС повреждены взрывами на территории Украины

В результате взрывов на территории Украины пострадали три теплоэлектростанции (ТЭС), сообщает энергоснабжающая компания ДТЭК. По данным энергетиков, пострадавших нет.

Где располагаются пострадавшие объекты в ДТЭК не уточнили.

По данным компании, в Киеве экстренные отключения электроэнергии еще действуют в отдельных частях Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, в некоторых районах введены графики стабилизационных отключений на время восстановительных работ.

Теги: тэс, повреждения, отключения, украина



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