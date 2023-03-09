Три ТЭС повреждены взрывами на территории Украины
В результате взрывов на территории Украины пострадали три теплоэлектростанции (ТЭС), сообщает энергоснабжающая компания ДТЭК. По данным энергетиков, пострадавших нет.
Где располагаются пострадавшие объекты в ДТЭК не уточнили.
По данным компании, в Киеве экстренные отключения электроэнергии еще действуют в отдельных частях Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.
Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, в некоторых районах введены графики стабилизационных отключений на время восстановительных работ.