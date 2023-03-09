В Челябинске осудят директора организации по делу о мошенничестве при поставке томографов

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении директора компании "Медсервис-регион", обвиняемой в мошенничестве при закупке медицинского оборудования и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в 2020 году совершила хищение средств бюджета при поставке томографов по завышенной стоимости. Ущерб составил более 82 млн рублей. Кроме того, обвиняемая подстрекала заместителя министра здравоохранения региона к заключению указанных контрактов и оплату оборудования по заведомо завышенной стоимости. Заместитель министра обеспечил победу при закупке подконтрольным обвиняемой коммерческим организациям и организовал подписание четырех государственных контрактов на поставку в медицинские учреждения Златоуста, Миасса, Чебаркуля и Челябинска компьютерных томографов на сумму 191 млн рублей.

Имущество обвиняемой на общую сумму более 60 млн рублей арестовано.

Напомним, в феврале после проведения оперативно-следственных мероприятий в областном минздраве был задержан замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что с марта 2020 года по июль 2020 года при содействии чиновника заключались контракты на поставку томографов в медучреждения по завышенным ценам. Обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение. Центральный районный суд приговорил Кузнецова к 6 годам лишения свободы условно.