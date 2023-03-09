В Екатеринбурге служба доставки роллов свернула деятельность после массового отравления

В компании "Фишка 96" прокомментировали массовое отравление роллами жителей Екатеринбурга.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что сразу четверо клиентов суши-маркета "Фишка 96" (Екатеринбург, улица Рябинина, 18/2) заразились острой кишечной инфекцией. Было госпитализировано три человека, среди пострадавших оказался ребенок. В результате лабораторного обследования заболевшим поставили диагноз "сальмонеллез".

Роспотребнадзор проверил павильон, из которого велась доставка блюд, и нашел там массу нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Кроме этого, по данным ведомства, в пробах продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. На суши-маркет наложен запрет деятельности, а материалы для решения этого вопроса переданы в суд.

Как сообщается сегодня на сайте компании, они решили не дожидаться решения суда и уже приостановили работу.

"В связи с выявлением нарушений у одного из партнеров-производителей компании, нами принято решение о приостановлении деятельности агрегатора службы доставки "Фишка 96" до выяснения всех причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.

Кроме этого, группа "Фишки 96" в соцсети "Вконтакте" в данный момент недоступна.

Свою проверку по факту массового отравления роллами сейчас проводит Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, выясняется точное количество пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью.

"Принимаются меры к опросу пострадавших, сотрудников закусочной и возможных очевидцев, истребованию документации о работе предприятия общественного питания", - отметили в ведомстве.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что совсем недавно в Екатеринбурге случилось массовое отравление шаурмой.