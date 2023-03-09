Власти Липецкой области опровергли работу ПВО в регионе

Власти Липецкой области опровергли работу систем ПВО в регионе. Предположительно, жители слышали пролетавшие над областью самолеты.

"Жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов сообщают в социальных сетях, что слышали громкие хлопки сегодня рано утром», - сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено, уточняется в сообщении.

3 марта сработавшая в Белгородской области система ПВО сбила в небе три ракеты. Сообщалось об одном пострадавшем – мужчина с осколочными ранениями руки.