09 Марта 2023
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Образование В России
Фото: Samsung

Учителя безоговорочно поддержали запрет фото и видео на уроках, родители - большей частью

Запрет фото- и видеосъемки на уроках, который Госдума может запретить законом, одобряют подавляющее большинство учителей. Родители же - в основном. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.
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Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и ее нужно будет согласовать с администрацией школы и педагогом. Снять "скрытой камерой" уже не получится. Эту инициативу поддержали 80% учителей, против выступили только 8%. Поддержавшие говорят, что фото- и видеосъемка на уроках отвлекают и детей, и учителя, к тому же педагогам некомфортно работать, зная, что тебя снимают. Не поддержавшие считают, что им нечего скрывать, а дети даже больше смогут запомнить, если будут снимать.

Среди родителей общее мнение не такое однозначное. 52% поддерживают идею. Они считают, что дети не должны отвлекаться от учебного процесса, а заниматься темой урока, а не съемкой. Четверть же родителей не хотят, чтобы дети не имели права снимать учителя. Они считают, что при необходимости видеозапись поможет привлечь к ответственности педагогов, например, оскорбляющих учеников или применяющих к ним физическую силу. Учителя бы от этого стали только более смирными и дисциплинированными.

В опросе приняли участие 1600 родителей и 500 учителей из всех округов страны. По полу родителей и возрасту школьников разницы почти нет.

Как сообщалось, в Госдуму внесен проект закона о запрете травли учителя.

Теги: съемка, урок, запрет, школьники, школа, родители, учитель



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