Из грузинского парламента отозван законопроект об иноагентах из-за ярлыка "российского закона"

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" объявили об отзыве из парламента законопроекта об иноагентах. На прошлой неделе документ прошел первое чтение, после чего в Тбилиси начались массовые протесты, переросшие в столкновения с силовиками.

В заявлении партии говорится, что законопроект привел к разногласиям в обществе. "Грузинская мечта" обвиняет своих оппонентов в том, что инициатива была "представлена в негативном свете". "На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса", - говорится в заявлении.

Напомним, в России существует закон об иноагентах. Он более жесткий чем то, что предлагала "Грузинская мечта".

В партии не собираются оставлять идею о контроле за "иностранным влиянием", но прежде хотят дождаться, "когда спадут эмоции". "Грузинская мечта" намерена проводить разъяснительную работу с общественностью на счет положений законопроекта.