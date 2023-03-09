Потеплеет до +9. Средний Урал готовится к оттепели

Свердловская область готовится к оттепели. Синоптики обещают, что уже сегодня уральские города ожидает плюсовая температура, а в понедельник термометр покажет плюс 7-9 градусов.

Как передает Уральский гидрометцентр, несмотря на потепление, сегодня в некоторых районах области ожидаются метель и мокрый снег.

В ночь на 10 марта прогнозируется потепление до плюс 1 градуса, а днем - до плюс 6-7 градусов. В воскресенье температура резко снизится до 0, однако уже на следующий день свердловчан ожидает 7-9 градусов тепла.

Синоптики также призывают быть внимательными на дороге. В ближайшие дни местами в регионе пройдут осадки, в том числе и первые дожди, а из-за снижения температур в ночное время на дорогах может образоваться гололедица.