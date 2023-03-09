В Красноярском крае из-за обрыва проводов 2,5 тысячи человек остаются без электричества
В Красноярском крае сильный ветер оборвал провода, из-за чего в нескольких районах (Ачинском, Минусинском, Шарыповском, Еемельяновском и Боготольском) в 19 населенных пунктах были обесточены потребители. Всего без электричества остались 4,5 тыс. домов или более 12 тыс. человек.
К утру энергетикам удалось сократить число отключенных до 2,5 тыс. По данным МЧС, все аварийно-восстановительные работы планируется завершить сегодня.