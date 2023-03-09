Учителей предложили законом защитить от травли

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов из ЛДПР внес законопроект о введении принципа защиты чести и достоинства учителя. Об этом сообщает РИА Новости, хотя документа в электронной базе парламента нет.

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Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". В перечень принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования, предложено добавить принцип защиты чести и достоинства педагогического работника. Это тем более актуально, когда образовательные программы реализуются с активным применением электронных дистанционных технологий. В этих условиях возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников, считает Чернышов.

В своем телеграм-канале депутат пишет о случаях травли учителей за "фривольные фото".

"Постоянно встречаются случаи, где дети и родители смеются или осуждают учителя за фото, но они тоже люди. У них тоже есть жизнь, и это естественно!" - напоминает вице-спикер Госдумы.

Он также за то, чтобы рассмотреть возможность создания психологических центров для учителей, которые "профессионально выгорают".

Движение "Родная школа" также обращает внимание на униженное положение учителей, и в этом виновато отношение к ним государства, которое низвело их до исполнителя бюрократических требований и держит на очень низкой зарплате, из-за чего учителя вынуждены брать по две ставки, так что детьми им заниматься некогда.

В январе президент РФ Владимир Путин призвал повысить общественную значимость труда учителя. В прошлом году министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что "мы и дальше будем прикладывать все усилия к тому, чтобы авторитет учителя был беспрекословен".