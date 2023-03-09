09 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Telegram-канал &quot;N1 • Первый Нижневартовский&quot;/ t.me/n1_nv

Следователи возбудили дело в отношении вартовчанина, устроившего стрельбу и захватившего в заложники сына

Следователи Югры возбудили уголовное дело в отношении вартовчанина, устроившего стрельбу и захватившего в заложники собственного сына, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве подтвердили, что в настоящий момент подозреваемый 1978 года рождения задержан, жизни и здоровью трехлетнего ребенка, которого он удерживал, ничего не угрожает.

"По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п."г, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Проведение следственных действий и ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Михаилом Мокшиным", - говорится в сообщении.

В следственном комитете также сообщают, что устроивший стрельбу вартовчанин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, подозреваемого в стрельбе зовут Владимир Широков. Он работал в подведомственном мэрии учреждении: "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска". Сообщается, что ранее он был уволен. Причиной якобы стало злоупотребление мужчиной алкогольными напитками.

Теги: стрельба, Нижневартовск, Владимир Широков, заложник



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