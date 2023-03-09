В Чите произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме

В пятиэтажном жилом доме в Чите произошел взрыв бытового газа.

Два этажа здания получили повреждения, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Из дома спасли восемь человек.

Baza пишет, что из-под завалов удалось спасти двух девочек. По данным Mash, под обломками находится пятилетний ребенок. Телеграм-канал пишет, что в доме взорвался газовый баллон. Газ жителям якобы отключили три года назад.

Ранее в Ульяновске в пятиэтажной хрущевке на улице Ефремова произошел взрыв бытового газа. Сообщалось о двоих пострадавших.