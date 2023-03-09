09 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: ОНФ Челябинской области

В Челябинской области прокуратуру просят проверить городскую мэрию и подрядчика из-за снежных куч

В Челябинской области общественники просят прокуратуру проверить администрацию Троицка и дорожного подрядчика из-за снежных куч, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Активисты Народного фронта в Челябинской области проверили, как убирают снег в Троицке, и обнаружили, что город утопает в огромных кучах снега. Они обнаружили снежные завалы в центре города, высота некоторых куч достигает 3 м. Горы снега лежат вдоль дорог, рядом с остановками, на тротуарах. Жители говорят, что снег складируется в течение всей зимы.

В Троицке заключен контракт на содержание дорог в 2023 году стоимостью 24 млн рублей, который предусматривает и вывоз снега. Однако, по словам чиновников, денег не хватает и приходится экономить.

снежные кучи в Троицке(2023)|Фото: ОНФ Челябинской области

"Для полного содержания города финансирования недостаточно. Поэтому мы рационально расходуем средства: зимой убираем и складываем снег, а весной, когда начинается снеготаяние, вывозим его. В таком формате уборка у нас проходит каждый год", - рассказал исполняющий обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству Андрей Андреев.

По словам чиновника, площадь в этом году не использовалась как место массового пребывания людей, поэтому снег здесь убирать не стали.

В ОНФ считают, что это нарушение контракта на содержание дорог. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность бездействия подрядчика и заказчика.

Теги: подрядчик, уборка дорог, контракт, администрация Троицка,



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