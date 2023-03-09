09 Марта 2023
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Фото: пресс-служба Сургутского района

В Сургутском районе уже в этом году достроят "Археологическую тропу "ЧелоВечность""

В этом году администрация Сургутского района продолжит обустройство музейно-туристического комплекса "Барсова Гора". В достопримечательном месте увеличат туристическую тропу и дополнят площадку новыми арт-объектами и панорамными точками. Подготовлена аукционная документация, сформировано техническое задание для того, чтобы продолжить строительство тропы.

"Ищем подрядчика, который готов зайти к нам на площадку и выполнить качественно и в срок все необходимые работы по завершению строительства тропы. Документы готовы и размещены на площадке, мы ждем надежного партнера. В рамках второго и третьего этапа реализации проекта мы планируем, что наша тропа станет больше на 1,5 км и на ней появятся две интересных смотровых площадки с высоких выгодных точек, которые открывают живописный вид на протоку Микишина с одной стороны, а с другой – на мост через Обь", - сказала заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина.

Кроме того, там появятся различные современные технические средства, которые позволят создать интересную атмосферу и станут сюрпризом для посетителей, уточнила Шабалина.

"Планируем завершить проект таким образом, чтобы объект был максимально интересным для посетителей любого возраста. Надеемся, что объект будет реализован в срок – в конце сентября", - сказала Шабалина.

Основная задача организаторов проекта – разорвать определенный шаблон, который сложился о территории Барсовой горы, как о транспортной магистрали. Этой территории – более 9 тыс. лет. Все культуры, когда-либо заселявшие территорию Сибири, оставили след именно здесь. 15 локаций говорят о природном содержании территории, об уникальных геологических особенностях, древней фауне, представителях животного мира, которые населяли эту землю. По словам директора научно-производственного центра "Барсова гора" Елены Игнатьевской, отдельные локации посвящены Кулайской археологической культуре эпохи железного Века и эпохе Средневековья.

Туристическая тропа "Человечность", "Барсова гора", Сургутский район(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

"Объекты подкреплены репликами археологических эпох. Тему популяризации археологического содержания мы развиваем и в инициативном проекте "АРХ пространство в АРТ формате". Арт-объекты – это те ресурсы, которые будут формировать у посетителей полную картину уникальности территории", - сказала Игнатьевская.

В двух местах будут установлены арт-объекты, которые относятся к эпохе Средневековья. Дополнительными арт-объектами будет "Небесный всадник" и сложная многофигурная композиция "Бусины". Это реплики археологических находок, которые были найдены на территории урочища.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, на Барсовой горе на площади в 17 кв. км найдено грандиозное количество археологических артефактов.

"Находки с Барсовой горы хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и за рубежом. Чтобы наполнить территорию новыми арт-объектами, специалисты создали проект для участия в конкурсе инициативного бюджетирования. Подробнее можно ознакомиться на сайте и там же оставить свой голос за проект", - написал Трубецкой в своем telegram-канале.

В конце марта, сообщил Трубецкой, специалисты НПЦ "Барсова Гора" планируют запустить первые экскурсии.

"Записаться можно будет по телефону 774-324. Также скоро заработает сайт, где желающие смогут ознакомиться с описанием каждой экскурсии и оставить заявку в электронном виде. Для посетителей предусмотрят льготы, бесплатные дни и часы посещения. Платные экскурсии можно будет посетить по Пушкинской карте. Для школьников Сургутского района экскурсии сделают бесплатными", - написал Андрей Трубецкой.

Туристическая тропа "Человечность", "Барсова гора", Сургутский район(2023)|Фото: пресс-служба Сургутского района

Добавим, возраст Барсовой Горы как объекта геологического наследия составляет более 200 тыс. лет.

Теги: ЧелоВечность, Сургутский район, археологическая тропа, Андрей Трубецкой



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