09 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Telegram-канал &quot;N1 • Первый Нижневартовский&quot;/ t.me/n1_nv

Взятого в заложники в Нижневартовска ребенка освободили

Ребенка, взятого в Нижневартовске в заложники собственным отцом, освободили путем переговоров. Об этом сообщает "Муксун" со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Стрелок сдался правоохранителям. Его задержали.

Во двор на парковку стали пускать жильцов.

Напомним, жители города сегодня сообщили о стрельбе из дома №50Б на улице Северной. Мэр Дмитрий Кощенко выехал на место происшествия. Ближайшая территория к девятиэтажке оцеплена полицейскими. Жителей дома эвакуировали. Пункт временного размещения развернут на базе школе №42. Также подогнали два теплых пассажирских автобуса.

На месте происшествия работают оперативные службы: сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и других оперативных служб.

Кроме того, на место происшествия вылетела губернатор Югры Наталья Комарова.

Также на борту — главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов.

Теги: стрельба, Нижневартовск, Владимир Широков, заложник



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