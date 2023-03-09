Женщины на СВО: астраханки доставляют гумпомощь для бойцов на линию фронта

Две астраханки Анастасия Коклюгина и Рианна Ионова из волонтерского движения «Зов Астрахани» доставляют солдатам посылки из дома. Хрупкие, но невероятно сильные духом, женщины каждые две недели ведут полностью загруженную пятитонную ГАЗель на линию фронта.

Дата создания движения «Зов Астрахани» - 8 декабря 2022 года. Волонтеры занимаются сбором, сортировкой и доставкой гуманитарной помощи военнослужащим и мирному населению народных республик.

Анастасия Коклюгина рассказала, что решила помогать бойцам в сентябре прошлого года, когда началась мобилизация. Самостоятельно привозила адресные посылки в военные части Северной Осетии, Чеченской Республики. Познакомилась с другими волонтерами, и они решили объединиться в одно движение.

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