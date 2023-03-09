Женщины на СВО: астраханки доставляют гумпомощь для бойцов на линию фронта 

09 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Женщины на СВО: астраханки доставляют гумпомощь для бойцов на линию фронта 

Две астраханки Анастасия Коклюгина и Рианна Ионова из волонтерского движения «Зов Астрахани» доставляют солдатам посылки из дома. Хрупкие, но невероятно сильные духом, женщины каждые две недели ведут полностью загруженную пятитонную ГАЗель на линию фронта.

(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Дата создания движения «Зов Астрахани» - 8 декабря 2022 года. Волонтеры занимаются сбором, сортировкой и доставкой гуманитарной помощи военнослужащим и мирному населению народных республик.

(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Анастасия Коклюгина рассказала, что решила помогать бойцам в сентябре прошлого года, когда началась мобилизация. Самостоятельно привозила адресные посылки в военные части Северной Осетии, Чеченской Республики. Познакомилась с другими волонтерами, и они решили объединиться в одно движение.

#ВамЛюбимые #ЛюбимЗащитим

Теги: #ВамЛюбимые, #ЛюбимЗащитим, гумпомощь, зов астрахани



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети