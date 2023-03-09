09 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Telegram-канал &quot;N1 • Первый Нижневартовский&quot;/ t.me/n1_nv

Губернатор Наталья Комарова срочно вылетела в Нижневартовск

Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск, где мужчина захватил в заложники сына, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей

Также на борту — главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов.

Оперативные службы Нижневартовска сейчас работают на улице Северной. Жители города сообщили о том, что из дома №50-Б были слышны звуки выстрелов. Ближайшая территория к девятиэтажке на данный момент оцеплена полицейскими. На месте происшествия работает глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школы №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса.
По информации городского департамента образования, занятии для второй смены учеников школы №42 пройдут с применением дистанционных технологий.

"На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и других оперативных служб. Ученики младших классов школы №42, куда эвакуированы жители дома, находятся дома из-за морозов, старшие классы находятся в помещении – безопасность детей обеспечена. Ситуация взята под контроль", - прокомментировал глава города Дмитрий Кощенко.

Теги: Наталья Комарова, стрельба в Нижневартовске, заложник, Владимир Широков



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Развитие сюжета:

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