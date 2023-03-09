09 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Туринске инвалида III группы сняли с очереди на квартиру после 6 лет ожидания

Администрация Туринска на протяжении шести лет держали в очереди на квартиру инвалида III группы и ветерана боевых действий. Однако, когда вопросом заинтересовалась прокуратура, местного жителя просто удалили из списка ожидания. Прокуратура обратилась в суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, у местного жителя диагностировано заболевание, включенное в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний. При нем невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, что дает гражданину право на дополнительную жилую площадь. Несмотря на это, мужчина прождал свою квартиру с июля 2016 года, пока в 2022 году этим вопросом не заинтересовалась прокуратура.

Ведомство обратилось в Туринский районный суд с иском к администрации городского округа, потребовав предоставить инвалиду III группы надлежащее ему жилье. Однако в октябре того же года в ходе судебного процесса выяснилось, что местного жителя администрация округа уже сняла с учета в качестве нуждающегося в жилье и исключила из внеочередного списка на квартиру. Из-за этих обстоятельств рассмотрение дела было приостановлено.

Тогда прокуратура направила в суд еще одно административное исковое заявление с требованиями признать приказ Комитета по управлению имуществом администрации Туринского городского округа незаконным и восстановить местного жителя в очереди на получение жилья. Суд встал на сторону истцов, удовлетворив их требования в полном объеме.

Решение еще не вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует фактическое восстановление жилищных прав ветерана боевых действий.

Теги: Туринск, прокуратура, инвалид, ветеран, квартира, суд



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