09 Марта 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: t.me/rogozin_do

Рогозин в шоке от очередей на границе с ДНР

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин возмущен очередями на границе с ДНР. Он проехал пропускной пункт Весело-Вознесенка, где сотни или тысячи машин растянулись в очереди на десятки километров - фактически от Таганрога до Мариуполя. Точно такая же картина и на других пунктах пропуска.
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В 2014 году в Крыму была быстро организована работа пунктов пропуска.

"Так что ж теперь не могут справиться? Руки отсохли?" - написал он.

Огромные очереди срывают снабжение войск, портят жизнь людям, приводя их в негодование. Почему нельзя расширить погранпереходы и их пропускную способность, чтобы увеличить пропускаемый поток людей и транспорта, он не понимает. Хотя еще в мае 2022 года президент Владимир Путин говорил о том, что на пропускных пунктах тратится очень много времени, не хватает современного оборудования и профильных специалистов и нужно ускорить их строительство и модернизацию. Но прошел год, а ничего не изменилось.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что это логистическая катастрофа, которую никто не хочет замечать уже девять лет.

"Проехать из Ростова-на-Дону в Донецк или в Крым по сухопутному коридору — это пройти через ад. Меняются кураторы и ответственные. Меняется статус республик. Но ад на границе не меняется", - подчеркнул он.

"Ад" на границе признают и власти ДНР. Об этом говорил врио главы республики Денис Пушилин. Из-за огромных очередей на границе портятся грузы, что приводит к еще большему росту цен на продукты в ДНР, признавал он. Власти работают над расширением КПП. Но только к концу лета можно ожидать решения проблемы с очередями на границе с Ростовской областью, заявил недавно премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Пропускную способность обещают увеличить в шесть раз. Пушилин анонсировал, что первые результаты будут в апреле - пропускная способность вырастет в два раза.

Теги: ДНР, граница, Дмитрий Рогозин



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