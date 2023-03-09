Дубово-Василевка под Артемовском полностью под контролем ЧВК "Вагнер", - Пригожин

Населенный пункт Дубово-Василевка, расположенный северо-западнее Артемовска, перешел под контроль российских сил. Об этом сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами", - сообщил Пригожин в аудиообращении, которое распространила его пресс-служба.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не дает команду на сдачу Артемовска (Бахмута). По его мнению, сдача города откроет российским войскам дорогу к ключевым городам, таким как Краматорск и Славянск. Поэтому было принято решение продолжить оборону города.