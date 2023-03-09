"Энергоатом" заявил об отключении Запорожской АЭС от украинской энергосистемы

Украинский концерн "Энергоатом" сообщил об отключении последней линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Это произошло минувшей ночью.

Компания заявляет, что "станция обесточена и перешла в режим блэкаута <…> 5-й и 6-й блоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС". "Энергоатом" утверждает, что горючего для работы генераторов остается на 10 суток.

Российский концерн "Росатом", под контролем которого сейчас находится работа станции, пока не комментировал ситуацию.