Астраханский губернатор провел встречу с женами военнослужащих СВО

Накануне Международного женского дня губернатор Игорь Бабушкин встретился с женами военнослужащих, чьи мужья сейчас исполняют свой воинский долг в специальной военной операции.

Глава региона рассказал о работе, которая ведетсся в отношении бойцов СВО и их семей. Так, в министерстве социального развития и труда Астраханской области работает специальное подразделение. Для каждой семьи создан социальный паспорт, в нём отражаются все проблемы, с которыми обращаются граждане.

Список актуальных вопросов будет расширяться. Например, это касается ипотечных кредитов военнослужащих, приостановки выплат, переноса сроков, а также списания кредитного долга полностью в случае гибели бойца.

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