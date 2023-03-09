09 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Астраханский губернатор провел встречу с женами военнослужащих СВО

Накануне Международного женского дня губернатор Игорь Бабушкин встретился с женами военнослужащих, чьи мужья сейчас исполняют свой воинский долг в специальной военной операции.

(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Глава региона рассказал о работе, которая ведетсся в отношении бойцов СВО и их семей. Так, в министерстве социального развития и труда Астраханской области работает специальное подразделение. Для каждой семьи создан социальный паспорт, в нём отражаются все проблемы, с которыми обращаются граждане.

(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Список актуальных вопросов будет расширяться. Например, это касается ипотечных кредитов военнослужащих, приостановки выплат, переноса сроков, а также списания кредитного долга полностью в случае гибели бойца.

#ВамЛюбимые #ЛюбимЗащитим

Теги: #ВамЛюбимые, #ЛюбимЗащитим, Игорь Бабушкин, жены военнослужащих СВО



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