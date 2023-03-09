Полиция нагрянула в ТЦ Екатеринбурга в поисках подростков: есть задержанные

В Екатеринбурге полиция устроила профилактические рейды на улицах и в торговых центрах города. Силовики искали подростков.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, выбор мест для рейдов обусловлен тем, что крупные торговые точки традиционно являются местом притяжения молодежи. Кроме этого, по данным полиции, в органы внутренних дел регулярно поступают сигналы о нетактичном или даже противоправном поведении молодых людей в общественных местах, в том числе в ТЦ.

В рамках очередного рейда было проверено 28 человек, в том числе восемь несовершеннолетних и пятеро иностранцев. Составлено шесть административных протоколов по статье 20.20 КоАП РФ – за употребление алкоголя в запрещенных местах.



Четверых подростков задержали и доставили в отдел полиции №5 Ленинского района. В присутствии законных представителей ребята были опрошены, переданы родителям и отпущены домой.

Как заверили в МВД, подобные рейды в Екатеринбурге обязательно будут продолжены.