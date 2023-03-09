09 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полиция нагрянула в ТЦ Екатеринбурга в поисках подростков: есть задержанные

В Екатеринбурге полиция устроила профилактические рейды на улицах и в торговых центрах города. Силовики искали подростков.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, выбор мест для рейдов обусловлен тем, что крупные торговые точки традиционно являются местом притяжения молодежи. Кроме этого, по данным полиции, в органы внутренних дел регулярно поступают сигналы о нетактичном или даже противоправном поведении молодых людей в общественных местах, в том числе в ТЦ.

В рамках очередного рейда было проверено 28 человек, в том числе восемь несовершеннолетних и пятеро иностранцев. Составлено шесть административных протоколов по статье 20.20 КоАП РФ – за употребление алкоголя в запрещенных местах.

Четверых подростков задержали и доставили в отдел полиции №5 Ленинского района. В присутствии законных представителей ребята были опрошены, переданы родителям и отпущены домой.

Как заверили в МВД, подобные рейды в Екатеринбурге обязательно будут продолжены.

полицейский рейд у ТЦ "Кит" в Екатеринбурге(2023)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

полицейский рейд в Екатеринбурге(2023)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Теги: полиция, рейды, ТЦ, подростки, Екатеринбург



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