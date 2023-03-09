Медведев назвал новую версию подрыва "Северных потоков" "тупой американской пропагандой"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал тупой американской пропагандой версию подрыва "Северных потоков" проукраинской группировкой.

"Третий день на наших глазах разворачивается очередная эпическая драма родом из Голливуда, - написал Медведев в своем Telegram-канале. - Мир, открыв рот и испытывая легкий рвотный рефлекс, смотрит на многочисленные испражнения западных СМИ про то, "кто же все-таки взорвал "Северные потоки". И вправду: кто же подставил кролика Роджера?".

"Оказывается, все дело в какой-то неведомой "проукраинской группировке". Которая (особо подчеркивается) никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром. Просто герои-одиночки, вступившие в схватку с клятыми москалями!", - иронизирует политик.

"Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом", - констатировал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о взрывах на "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ.

Напомним, журналисты The New York Times опубликовали новую версию взрыва на газопроводе "Северный поток". Они ссылаются на некие разведданные, предоставленные неназванными американскими чиновниками. Якобы в них ответственность за диверсию возложена на некую проукраинскую группировку. При этом доказательств того, что к этой группировке имеют отношения киевские власти и президент Зеленский, у разведки нет. Издание пишет, что ряд источников считает Украину наиболее очевидной заинтересованной в диверсии стороной – Киеву было бы интересно избавиться от "Северного потока" и по экономическим, и по политическим, и по военным причинам.