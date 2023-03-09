В уральском селе простятся с командиром взвода, погибшим в ходе СВО

Прощание с Кириллом Кривошеевым состоится 10 марта в 12.00 на Аллее славы.

Погибший был командиром ракетно-артиллерийского взвода №72 отдельной мотострелковой бригады. Старший лейтенант погиб 21 февраля при выполнении боевой задачи.

В селе Позариха Свердловской области простятся с местным жителем, командиром взвода Кириллом Кривошеевым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Позахиринской сельской администрации.





