09 Марта 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;N1 • Первый Нижневартовский&quot;/ t.me/n1_nv

Стрельба и захват заложника в Нижневартовске. Первые официальные комментарии

В Нижневартовске прокуратура проводит проверку инцидента с жителем города, открывшим стрельбу из окон балкона своей квартиры по ул. Северная, 59, в которой с ним находится его малолетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал и.о. прокурора города. В настоящее время на месте работают экстренные службы и полиция.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по своевременному выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, соблюдению уполномоченным органами полномочий по контролю за владельцами оружия.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуацию также прокомментировали в администрации города. В частности, в мэрии отрицают, что подозреваемый в стрельбе мужчина является сотрудником администрации города.

"В некоторых СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина, является сотрудником администрации города. Данные сведения не соответствуют действительности", - говорится в заявлении властей. Впрочем, из ответа следует, что в настоящий момент подозреваемый Владимир Широков не работает в мэрии. СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что якобы он был уволен.

На сайте администрации опубликованы контакты сотрудников подведомственного мэрии учреждения: "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска". Среди сотрудников отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества указан некий Владимир Широков. Предположительно, это тот самый Широков, которого подозревают в стрельбе и захвате заложников.

Скриншот с сайта администрации Нижневартовска(2023)|Фото: n-vartovsk.ru

Оперативные службы Нижневартовска сейчас работают на улице Северной. Жители города сообщили о том, что из дома №50-Б были слышны звуки выстрелов. Ближайшая территория к девятиэтажке на данный момент оцеплена полицейскими. На месте происшествия работает глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса.
По информации городского департамента образования, занятии для второй смены учеников школы №42 пройдут с применением дистанционных технологий.

Теги: стрельба, Нижневартовск, Владимир Широков, заложник, администрация



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