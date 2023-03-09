WSJ: ЦРУ предупреждало Германию о возможной диверсии на "Северном потоке"

ЦРУ предупреждало немецких коллег о возможной диверсии на газопроводе "Северный поток" еще летом 2022 года. По данным The Wall Street Journal, американская спецслужба в июне-июле передала Федеральной разведывательной службе Германии информацию о трех украинских гражданах, которые могут вести подготовку к диверсии.

Издание ссылается на неназванных чиновников, которые видели доклад разведки.

В докладе, якобы, говорится о трех украинцах, пытавшихся арендовать суда в странах, имеющих выход к Балтийскому морю. WSJ пишет, что данные ЦРУ не являются доказательствами, но о возможной причастности Украины к диверсии говорилось с самого начала расследования.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что публикации в американских СМИ, наводящие на мысль о причастности к диверсии Украины – это попытки США снять с себя ответственность.

"Когда не получилось замолчать вскрытые факты прямого участия ЦРУ в подготовке международного теракта на Северном потоке - американцы приступили к разработке "легенды об украинском следе". Можно не сомневаться, что после долгого молчания спецслужбы Германии и прочие "расследователи" из западного альянса тоже в скором времени начнут находить "доказательства украинского следа", - пишет сенатор в своем Telegram-канале.