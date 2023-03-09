На Среднем Урале "Мерседес" столкнулся с локомотивом на переезде

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел 8 марта на регулируемом железнодорожном переезде 354 км станции "Тавда-Лобазиха". По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес" выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. После этого иномарка столкнулась с локомотивом пригородного поезда сообщением "Устье-Аха – Тавда".

В результате аварии люди не пострадали, но транспортные средства получили механические повреждения. Поезд простоял на переезде 17 минут, после чего продолжил свой путь.

По факту ДТП Госавтоинспекция начала проверку. Также к выяснению обстоятельств подключилась транспортная прокуратура.