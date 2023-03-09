СКР завершил расследование дела о дезертирстве военных, уехавших из зоны СВО на такси

Военный следственный отдел СКР по Подольскому гарнизону завершил расследование резонансного уголовного дела о дезертирстве восьми военнослужащих из Калининградской области. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, в конце декабря в Подмосковье были задержаны восемь мобилизованных, которые самовольно покинули зону СВО. Сообщалось, что они пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Сотрудники полиции вызвали на место военных следователей.

Как говорится в материалах дела, "не желая принимать участие в боевых действиях по причине опасения за свои жизни и здоровье и низких морально-волевых качеств", военные решили "уклониться от прохождения военной службы". Они покинули полевой лагерь в ЛНР утром 23 декабря, взяв с собой табельное оружие.

Мобилизованные добрались пешком до ближайшего населенного пункта, где приобрели гражданскую одежду, сумки для оружия, а позже выехали из зоны СВО на такси.

Обвиняемые отказались признать свою вину. Они утверждают, что бежали не от участия в спецоперации, а из-за плохих условий службы и того, что их не подготовили к участию в боевых действиях, но собирались отправить на передовую. По словам фигурантов, вместо боевых слаживаний и стрельб им пришлось копать окопы и землянки, а также добывать провизию, которую якобы им доставляли не в полном объеме.

Однако следствие утверждает, что вина военнослужащих подтверждается в том числе показаниями, которые они дали в отношении друг друга.