В 211 домах Екатеринбурга проведут капремонт в 2023 году

В текущем 2023 году в Екатеринбурге проведут капремонт в 211 домах города.

Согласно постановлению, подписанному главой уральской столицы Алексеем Орловым, в некоторых многоквартирниках появятся новые лифты, обновят кровлю и фасад, укрепят фундамент, а также реконструируют пожарную систему.

Из всего списка, в 55 домах готовятся к замене труб горячего водоснабжения, в 49 домах - холодного водоснабжения, в 54 - будет отремонтирована система теплоснабжения. Электрика будет заменена во всех 211 домах.

Напомним, в Екатеринбурге готовятся к очередной протестной акции против резкого роста тарифов на электричество, капремонт и увеличения стоимости услуг ЖКХ. Последняя акция против повышения тарифов прошла в городе в конце прошлого месяца. Организатором выступила КПРФ от Свердловской области.

После этого ФАС признала вину свердловской РЭК в росте платежей за коммуналку, Министра ЖКХ, глав РЭК и фонда капремонта вызвали "на ковер" в ЗакСО. Сейчас на региональную РЭК собираются подать в суд из-за отмены "ночного" тарифа.