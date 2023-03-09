Армия России создала в Запорожской области двойную линию обороны

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что российские силы организовали в регионе глубоко эшелонированную линию обороны, военные готовы к отражению возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Мы готовимся к этому (контрнаступлению ВСУ), у нас – достаточно крепкая двойная линия, как минимум, глубоко эшелонированная. Военные докладывают, что готовы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24", цитату приводит ТАСС.

Балицкий отметил, что вопросами обороны в первую очередь занимаются военные, однако "роль администрации здесь совсем не последняя".

"Мы отслеживаем снабжение армии, помогаем в вопросах обеспечения, только за январь-февраль было потрачено около 400 млн", - сказал врио губернатора Запорожья.

По словам Балицкого, группировка ВСУ в районе населенного пункта Пришиб на подконтрольной Киеву территории региона составляет около 40 тыс. человек.