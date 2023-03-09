09 Марта 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;N1 • Первый Нижневартовский&quot;/ t.me/n1_nv

Захвативший в заложники собственного сына вартовчанин, предположительно, работал в мэрии

44-летний житель Нижневартовска Владимир Широков, который устроил стрельбу на Северной, 50б и удерживает в заложниках собственного сына, работал в городской администрации, сообщает со ссылкой на свои источники городской телеканал N1.

Также канал сообщает, что Широков баллотировался в депутаты городской думы пятого созыва, и что его якобы уволили из городской администрации в феврале за злоупотребление алкоголем.

В администрации Нижневартовска корреспонденту Накануне.RU не подтвердили и не опровергли данную информацию.

"Пока личность человека устанавливается, работают на месте правоохранительные органы. Подтвердить или опровергнуть не можем, просим обратиться в УМВД города Нижневартовска", - сказали в мэрии.

На сайте администрации опубликованы контакты сотрудников подведомственного мэрии учреждения: "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска". Среди сотрудников отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества указан некий Владимир Широков. Предположительно, это тот самый Широков, которого подозревают в стрельбе и захвате заложников.

Скриншот с сайта администрации Нижневартовска(2023)|Фото: n-vartovsk.ru

Официальных комментариев от полиции пока нет.

Теги: стрельба, Нижневартовск, Владимир Широков, заложник, администрация



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