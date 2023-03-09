09 Марта 2023
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Происшествия Украина
Фото: Накануне.RU

Воздушная тревога объявлена на Украине: взрывы в Киеве, Харьковской и Одесской областях

По всей Украине утром в четверг, 9 марта, была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской, Волынской, Днепропетровской и Ровненской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Голосеевском районе столицы. "Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей", - рассказал Кличко.

Глава Одесской области Максим Марченко сообщил о попадании в объект энергетической инфраструктуры, в результате которого началось отключение электроснабжения.

Теги: воздушная тревога, взрывы, киев



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