09 Марта 2023
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Экономика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Новым регионам России нужны 48 тысяч строителей

Новым российским регионам в 2023 г. потребуется 48 тыс. строителей.

"В прошлом году в пике мы имели там 48 тыс. человек. Думаю, в этом году нам понадобится такая же цифра: объемы работ на этот год у нас не уменьшаются, а даже в какой-то части увеличиваются", - сказал РИА Новости первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин, добавив, что доля местных кадров в строительстве на новых территориях пока незначительна – около 20%.

Он сообщил, что переподготовкой кадров и дополнительным образованием специалистов для стройотрасли в новых регионах занимается подведомственная структура Минстроя "Роскапстрой". Она открыла там представительства, которые заключили соглашения о взаимодействии с местными колледжами и вузами, например, с Мариупольским и Приазовским университетами.

Теги: ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, строители



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