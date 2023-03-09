09 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Вихарев потратил полмиллиона на обновление мебели для школьников Эльмаша

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог школе №167 на Эльмаше с закупкой новой мебели для первоклассников. На 600 тыс. рублей детям закупили современные парты и стулья, шкафы, столы, тумбы и пуфики, а также отремонтировали рекреационную зону для учеников.

Потребность в мебели у школы появилась после введения в эксплуатацию нового корпуса, где стали заниматься дети среднего звена и старшеклассники, благодаря чему основное здание перешло первоклассникам и появилась возможность увеличить количество классов в параллели. В этом учебном году учреждение открыло сразу восемь новых классов, готовых принять 240 первоклассников, для которых потребовалась новая современная мебель.

Алексей Вихарев закупил мебель для школы №167 Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Алексей Вихарев закупил мебель для школы №167 Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Ко мне обратилось руководство школы и родители с просьбой закупить для кабинета 1-го класса мебель. Конечно, какие-то парты и стулья у школы были. Но для младших школьников важна правильно подобранная мебель, которая подходит по возрасту и соответствует требованиям. Именно в начальной школе формируется осанка, от которой в будущем зависит здоровье детей и их зрение, поэтому решил помочь. Также помог закупить строительные материалы для необходимого ремонта", – пояснил Вихарев.

В отличие от обычных парт и стульев, эти будут "расти" вместе с учениками благодаря функции регулировки по высоте. Родители, дети и педагоги уже поблагодарили депутата.

Алексей Вихарев закупил мебель для школы №167 Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Нам заменили мебель в дополнительные каникулы в феврале. Надо было видеть изумленные глаза детей, когда они вернулись в класс. Они садились за новые парты, боялись дышать, так им понравилось. Дети продолжают ходить в школу с восторгом", – рассказала учитель начальных классов Наталья Эсаулова.

Помимо закупки мебели, депутат также помог обновить часть коридоров, благодаря чему в старом корпусе школы стало намного светлее. В планах школы сделать в одном крыле литературный квартал - на стенах уже появились фонари, а в ближайшее время там появятся стеллажи с книгами и зона для коворкинга. Аналогичным способом будут обновлены все коридоры учебного заведения.

Алексей Вихарев закупил мебель для школы №167 Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, ранее Алексей Вихарев подарил школе №67 лазерно-гравировальный станок и 3D-принтер, а гимназия №99 поблагодарила депутата за две голубые ели, посаженные при входе в здание.

Теги: Вихарев, Эльмаш, школа, мебель, ремонт, Екатеринбург



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