Силовики эвакуировали жильцов трех подъездов дома в Нижневартовске, где произошла стрельба

Полиция эвакуировала три подъезда домов 50а и 50б по улице Северная, передает корреспондент Накануне.RU.

Людей разместили в специально подогнанном для этих целей автобусе. На место инцидента приехали мать и бабушка мальчика, взятого в заложники собственным отцом, устроившим стрельбу с балкона.

Ранее сообщалось, что подозреваемый требовал соединить его с главой СКР Александром Бастрыкиным. На месте работает полиция и сотрудники администрации.