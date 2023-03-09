09 Марта 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;N1 • Первый Нижневартовский&quot;/ t.me/n1_nv

Силовики эвакуировали жильцов трех подъездов дома в Нижневартовске, где произошла стрельба

Полиция эвакуировала три подъезда домов 50а и 50б по улице Северная, передает корреспондент Накануне.RU.

Людей разместили в специально подогнанном для этих целей автобусе. На место инцидента приехали мать и бабушка мальчика, взятого в заложники собственным отцом, устроившим стрельбу с балкона.

Ранее сообщалось, что подозреваемый требовал соединить его с главой СКР Александром Бастрыкиным. На месте работает полиция и сотрудники администрации.

Теги: стрельба, Нижневартовск, Владимир Широков, заложник



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